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Son dakika haberi: Zelenskiy'den müzakere açıklaması! "Kesinlikle net" diyerek sıraladı

17.03.2022 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı işgal harekatı sürerken, iki ülkenin heyetleri sık sık görüşse de henüz bir sonu çıkmadı. Diplomatik çözüm için temaslar sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de müzakere konusunda yeni bir açıklama yaparak önceliklerini bir bir sıraladı.

Son dakika haberi: Zelenskiy'den müzakere açıklaması! "Kesinlikle net" diyerek sıraladı

Rusya-Ukrayna savaşı 22. gününde devam ederken, iki ülke arasında yapılan müzakerelerden geçici ateşkes kararları çıksa da henüz kalıcı bir çözüm kararı alınmadı. Her gün onlarca kişinin öldüğü savaşta diplomatik çözüm için temaslar da sürerken taraflar sık sık şartlarını yineliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de yaptığı yeni açıklamada, olası bir müzakere için "kesin" önceliklerini açıkladı.

"KESİNLİKLE NET" DİYEREK DUYURDU

Zelenskiy, gece yayımladığı video mesajında, önceliğin Ukrayna devletinin gerçek korunması olduğunu kaydederek, "Müzakerelerde önceliklerim kesinlikle net. Savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, ülkemiz için gerçek garantiler, ülkemizin gerçek korunması." dedi.

RUS ASKERLERİNE ÇAĞRI

Rus askerlerine de seslenen Zelenskiy, Ukrayna'daki savaş alanında ölmektense silahlarını bırakmalarını önerdi. Zelenskiy, "Silahını bırakan her Rus askeri, bir şans elde edecek. Hayatta kalma şansı. Özellikle onlara sesleniyorum. Bu savaşın kazanına atılan askerlere. Ve hala kendini koruma içgüdüsü olan diğer Rus askerlerine. Silahlarınızı bırakın. Bu, savaş alanında, bizim topraklarımızda ölmekten iyidir." diye konuştu.

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Rus uçaklarının, kuşatılmış Mariupol'daki yüzlerce insanın saklandığı tiyatroya kasıtlı olarak güçlü bir bomba attığını ve bunun sonucunda binanın yıkıldığını vurgulayan Zelenskiy, "Ölü sayısı henüz bilinmiyor. Rusya'nın halkımıza, Mariupol'umuza, Donetsk bölgemize yaptıklarından dolayı kalbim parçalanıyor. Rusya vatandaşları. Mariupol ablukanızın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Leningrad ablukasından farkı nedir?" ifadesini kullandı.

Uygulanan yaptırımlara rağmen, Rus ekonomisinin hala Ukrayna'da "savaş makinesini" tutmaya devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, bu nedenle Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketlerine ihtiyacın olduğunu, dünyanın nihayet Rusya'nın bir terör devleti haline geldiğini resmen kabul etmesi ve en önemlisi, Ukrayna'nın daha fazla destek alması gerektiğini vurguladı.

Vladimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede, Avrupa ülkelerine sığınan Ukrayna vatandaşlarının desteklenmesi konusunda anlaştığını da dile getirdi.

Zelenskiy, ayrıca gün boyunca Ukrayna'nın dostları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştüğünü, bu görüşmelerde ülkede barış için yeni adımlar üzerinde mutabık kaldıklarını ve onlara destekleri için teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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