Son dakika haberini MSB duyurdu: Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü (L-39 tipi savaş uçağı özellikleri neler?)

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi."

SURİYE'DE DÜŞÜRÜLEN L-39 SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ

Aero L-39 Albatros Çek Cumhuriyeti'nin yüksek performanslı saldırı kabiliyeti de olan eğitim uçağıdır. L-29 Delfin'in yerini almıştır. İlk ikinci nesil jet eğitim uçağıdır ve ilk çok güçlü turbofan projesidir. Geliştirilmiş tipleri L-59 Albatros ve L-139'dur.

Dünya'da yaklaşık 30 ülkenin servisinde 2,800 uçak vardır ve L-139 Alca yavaş yavaş bu uçaktan geliştirilmiştir. Albatros çok yönlüdür, temel ve gelişmiş eğitim uçağı olduğu kadar hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır ve Dünya'da geniş ölçüde kullanılan bir uçaktır.

DAHA ÖNCE DE 2 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Suriye'de devam eden operasyonlar kasamında geçen günlerde de Şam rejimine ait iki SU-24 tipi savaş uçağı düşürülmüş, açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yapmıştı.