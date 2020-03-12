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Son dakika haberleri: Yunanistan'da koronavirüsten ilk ölüm

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2020 08:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Yunanistan'dan koronavirüsten kaynaklı ilk ölüm haberi geldi.

Son dakika haberleri: Yunanistan'da koronavirüsten ilk ölüm

Yunan yetkililer, 66 yaşındaki koronavirüs hastasının hayatını kaybettiğini belirtti. Hayatını kaybeden yaşlı adamın ziyaret için gittiği Mısır ve İsrail'den Şubat ayında döndüğü öğrenildi.

(Reuters)

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