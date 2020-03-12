Son dakika haberleri: Yunanistan'da koronavirüsten ilk ölüm

Yunan yetkililer, 66 ya\u015f\u0131ndaki koronavir\u00fcs hastas\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirtti. Hayat\u0131n\u0131 kaybeden ya\u015fl\u0131 adam\u0131n ziyaret i\u00e7in gitti\u011fi M\u0131s\u0131r ve \u0130srail'den \u015eubat ay\u0131nda d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.\n(Reuters) window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Canl\u0131 yay\u0131nda damga vuran kavga! 'Bundan sonra b\u00f6yle'\u00c7in\u2019de koronavir\u00fcsten \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 3172'ye y\u00fckseldiSol g\u00f6z\u00fcn\u00fcz se\u011firiyorsa...