Son dakika: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak! Meteoroloji uyardı...

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bursa, Bilecik, Burdur, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya'nın güneyi ve Isparta'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli, zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 12°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 23°C7
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 9°C, 26°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, Burdur çevreleri ile Isparta'nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
OSMANİYE 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık,yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık,yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 7°C, 26°C
Az bulutlu ve açık,yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 23°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 8°C, 25°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 22°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA 10°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜMÜŞHANE 7°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
VAN 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık.
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