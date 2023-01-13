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Son dakika: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kar yağacak mı? Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı geldi

13.01.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Hafta sonu geldi. Vatandaşlar 'hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. 'Kar yağışı olacak mı? Yağmur yağacak mı?' soruları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahmin raporunu açıkladı. Yapılan son tahminlere göre bazı bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlara ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı. İşte hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kar yağacak mı? Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı geldi

Son dakika: Vatandaşlar kurak geçen kış mevsiminde hava durumunu yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Muğla çevreleri ile Antalya'nın batısında kuvvetli, Antalya’nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri, Gaziantep ve Diyarbakır çevreleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli, Antalya’nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden , ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli, batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Gaziantep ve Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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hava durumu meteoroloji son dakika sağanak yağış

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