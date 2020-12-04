HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

04.12.2020 21:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde saat 21.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak ve belirlenen saatler aralığında hizmet verebilecek. İşte 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tüm detaylar...

Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. Kısıtlama cumartesi ve pazar günlerini de kapsayarak pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtlarıİçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

KAN VE PLAZMA BAĞIŞÇILARI MUAF

Gerek hastanelerde acil kan bekleyen hastalar gerekse pandemi nedeniyle yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için kan ve plazma bağışçıları, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.
Kızılay, hafta içi vakit bulamayan vatandaşların hafta sonu kısıtlamaya dahil olmadan bağışta bulunabileceklerini ifade etti. Hafta sonu kan bağışında bulunmak isteyenlerin, Türk Kızılay’ın www.kanver.org sitesinden alacakları randevu sonrasında telefonlarına gelen mesaj ile kısıtlamaya dâhil olmadan kan bağışı birimlerine başvurabilecekleri vurgulandı.

BAKKAL, MANAV VE MARKETLER AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

FIRINLAR NASIL ÇALIŞACAK?

Kısıtlama sürecinde (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) yürüme mesafesindeki fırına gidilebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

SEYAHATLER HES KODUYLA YAPILACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecek.

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi)
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.

RESTORANLAR PAKET SERVİS

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri paket servis haricinde hizmet veremeyecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

KURYELER ÇALIŞACAK MI?

Genelgede ''Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar istisna kapsamındadır" denildi.

TEDBİRLERE UYMAYANLAR İÇİN ADLİ İŞLEM

Bakanlığın açıkladığı koronavirüs tedbirlerine uymayanlar için Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Feci kaza: Ölü ve yaralılar varFeci kaza: Ölü ve yaralılar var
HES kodu nasıl alınır? HES kodu nasıl alınır?

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kare! Tabureye oturup başında böyle bekledi

Kahreden kare! Tabureye oturup başında böyle bekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama

Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Korkunç! Tamamen kırmızıya döndü

Korkunç! Tamamen kırmızıya döndü

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sağlık Bakanlığı'ndan 'yoğun bakımda torpil' iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanlığı'ndan 'yoğun bakımda torpil' iddialarına yalanlama

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

İstanbul'da alışveriş yoğunluğu

İhbar dönemi sonrası Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

Kara Kuvvetler Komutanlığı'daki eylemlere ilişkin FETÖ davası 30 Aralık'ta görülecek

Kritik FETÖ davasının tarihi belli oldu

4 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.