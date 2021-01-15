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Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

15.01.2021 21:00 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde saat 21.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak ve belirlenen saatler aralığında hizmet verebilecek. İşte 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tüm detaylar...

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında yeni bir karara kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasıSon dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. Kısıtlama cumartesi ve pazar günlerini de kapsayarak pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı, hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yedinci uygulamasında alınacak tedbirlerle ilgili bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır. Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.￼"

İŞ YERLERİNDE YOĞUNLUĞA GEREK YOK

Açıklamada, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebilecekleri hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmadığı vurgulandı.

Bu nedenle vatandaşlardan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirler olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunlukları göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları istendi.

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