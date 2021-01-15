Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında yeni bir karara kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. Kısıtlama cumartesi ve pazar günlerini de kapsayarak pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı, hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yedinci uygulamasında alınacak tedbirlerle ilgili bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;



Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.