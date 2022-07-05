Son dakika: Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu! Vaka sayılarında korkutan artış

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 27 Haziran-3 Temmuz arasında 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Buna göre, 27 Haziran-3 Temmuz arasında 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 478 oldu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 180 bin 444'e yükselirken, 99 bin 57 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 839 bin 557 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

VAKA SAYILARINDA KORKUTAN ARTIŞ

Öte yandan, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 20-26 Haziran'da 26 bin 635 kişinin testi pozitif çıkmış ve 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Son açıklanan güncel verilerle koronavirüs vaka sayılarının 2 kat artış gösterdiği gözlendi.

