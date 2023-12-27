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Son dakika | Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Hitler' benzetmesi! Stadyumdaki skandal görüntüleri hatırlattı: "Bize onu da aratacak"

27.12.2023 15:06 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 şehit verdiğimiz terör saldırılarının ardından 36 saatte 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtip "Şehitlerimizin kanları asla yerde kalmayacak" mesajı verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çok sert yüklenen Erdoğan'ın 'Hitler' çıkışı dikkat çekti.

Son dakika | Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Hitler' benzetmesi! Stadyumdaki skandal görüntüleri hatırlattı: "Bize onu da aratacak"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlileri yarı çıplak soyup soğukta beklettiği skandalını anımsatan Erdoğan, Netanyahu'yu Hitler ile karşılaştırıp "Sizin Hitler'den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Hitler'den daha da zengin" sözleriyle tepki gösterdi.

77 BİLİM İNSANINA ÖDÜL

Erdoğan'ın törendeki konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Vereceğimiz ödüllerle toplamda 77 bilim insanımıza ilim ve kültür müktesebatımıza yaptığı katkılar için teşekkürlerimizi ifade etmiş olacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nın inşası için emek veren tüm akademisyenlerimize, hocalarımıza, araştırmacılarımıza en kalbi şükranlarımızı sunuyorum. Sizler Türkiye ve Türkiye Yüzyılı için, insanlık için çalıştıkça endişeniz olmasın biz de sizin gibi bilim insanlarına sahip çıkacağız"

"36 SAATTE 54 TERÖRİST YOK EDİLDİ"

  • Ülkemiz bölgesel bir aktör olmaktan çıkıp küresel bir aktör haline geldi. Türkiye'nin şahlanışına set çekmeyi amaçlayan menfur terör saldırıları kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacak. 12 evladımız şehit oldu. Tüm ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ama bakın, 36 saatte 54 terörist yok edildi. Çünkü bizim bu şehitlerimizin asla kanları yerde kalmayacak!

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"BUNLAR BİZE HİTLER'İ DE ARARATACAK"

  • Gazze krizi sonrasında Batı'nın prestijli üniversitelerinde yaşanan utanç verici sahnelerin bir süreci daha da hızlandıracağına inanıyorum. Gazze'de 7 Ekim'den beri çoğu çocuk ve kadın 21 binden fazla masum Filistinlinin hayatına mal olan İsrail vahşeti bir nevi turnusol işlevi görüyor. Büyük laflar eden, büyük bütçeler harcayan kurumların söz konusu İsrail'in zulümleri olunca içlerinin boş olduğunu tamamen anladık. Gözlerimizin önünde 80 gün boyunca insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik.

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  • Bu nasıl bir iştir! Hani Hitler'den garip garip bahsederlerdi, sizin Hitler'den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Hitler'den daha da zengin.

  • Bugün Almanya hala Hitler'i bedelini ödemeye devam ediyor. Onun için Almanya'nın sesi çıkmıyor, başı öne eğik. Ama bizim kimseye borcumuz yok.
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