SON DAKİKA | Hain tuzak! Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bir askerin de yaralandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipah şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır."

ŞEHİT ATEŞİ İZMİR'E DÜŞTÜ

Öte yandan şehidin acı haberi, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Kızılüzüm Mahallesi'nde yaşayan yakınlarına ulaştı. Haberi alan eşi Sevgi Sipahi (30), gözyaşlarına boğuldu.

BELEDİYE BAŞKANI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Kilit Operasyon bölgesinde vatani görevini sürdürmekte olan, Kızılüzüm Mahallemizden İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin şehit düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilerim" dedi.

ACI HABERİ MEMLEKETLERİNDE ALDILAR

5 yıllık evli olan, 2 ve 3 yaşında 2 kız çocuk babası şehit Sipahi'nin cenazesi, yarın öğle vakti Binali Yıldırım Millet Bahçesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kızılüzüm Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 11 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan şehit Sipahi'nin babası Nihat (59) ile annesi Zeynep Sipahi'nin (57) memleketleri Kayseri'de oldukları, acı haberi alınca İzmir'e dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

(DHA)



