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Son dakika: Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

25.06.2022 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre, 5 bin 75 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve savcısının ataması, 19 Haziran tarihli atama kararı ile gerçekleştirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 5 bin 75 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve savcısının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 5 bin 75 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve savcısının ataması, 19 Haziran tarihli atama kararı ile gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince yapıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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