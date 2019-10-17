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Son dakika: Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Hakkari'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı.

Son dakika: Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan Karaman, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki sorgunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Karaman "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Hakkari Belediye Başkanı cihan karaman

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