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  4. Son dakika: Hakkari'de 11 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Son dakika: Hakkari'de 11 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

01.01.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelişmesine göre, Hakkari il sınırları içerisinde 11 bölge 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Konuyla ilgili olarak Hakkari Valiliği açıklama yaptı.

Son dakika: Hakkari'de 11 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır.

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"VATANDAŞLAR BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞAMAKTADIRLAR"

Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar.

15 OCAK TARİHİNE KADAR SÜRECEK

Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. 11 bölge 1 Ocak 2022 günü saat 00:00:01’den 14 Ocak 2022 günü saat 23:59:59’a kadar, ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır"

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Hakkari
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