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Son dakika! Hakkari'de yola bomba döşemeye çalışan teröristler öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 07:40 | Son Güncelleme

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Hakkari'de yola bomba döşemeye çalışan teröristler öldürüldü!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Gelinli mezrası Dincak Deresi bölgesinde, Çukurca-Hakkari arasındaki yola el yapımı patlayıcı yerleştirmeye çalışan 3 terörist Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile tespit edildi.

Teröristlerden 2'si İl Jandarma Komutanlığına ait ''kobra'' aracı ile yapılan atışlarla etkisiz hale getirildi. Kaçmaya çalışan bir terörist ise SİHA ile vurularak yaralandı. Teröristin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari PKK SİHA

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