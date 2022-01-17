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  4. SON DAKİKA | Hakkari'den kahreden haber! Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz şehit oldu, cenazesini köylüler yürüyerek gidip aldı

SON DAKİKA | Hakkari'den kahreden haber! Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz şehit oldu, cenazesini köylüler yürüyerek gidip aldı

17.01.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yürekleri yakan şehit haberi Hakkari'den geldi. Yüksekova'daki üs bölgesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz el bombasının kaza sonucu patlamasıyla şehit oldu. 23 yaşındaki Ayberk Soyutemiz'in cenazesi yoğun kar yağışı nedeniyle korucular ve halkın da desteği ile üs bölgesinden yaya olarak alındı. Görüntüleri Hakkari Valisi sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Türkiye'yi kahreden şehit haberinin detayları...

Son dakika: Hakkari YÜksekova'dan gelen şehit haberi Türkiye'yi kahretti. 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde görev yapan 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, dün Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy köyüne ise yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde kazayla el bombasının inflak etmesi sonucu şehit oldu.

ŞEHİDİN CENAZESİ DÜN ALINAMADI

Şehidin cenazesi bölgede etkili olan tipi nedeniyle alınamadı. Yer yer 1 metreyi aşan kar ve kötü hava şartları nedeniyle helikopter bölgeye gidemeyince devreye yakında bulunan Kadıköy köyünde yaşayan güvenlik korucuları ve vatandaşlar da girdi.

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KÖYLÜLER YÜRÜYEREK ASKERİ ÜSSE GİTTİ

Köyden yürüyerek üs bölgesine giden köylüler, bu anları ise cep telefonuyla kaydetti.

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GÖRÜNTÜLERİ HAKKARİ VALİSİ AKBIYIK PAYLAŞTI

Kendisi de cenaze için köye giden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, çekilen bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

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Vali Akbıyık, paylaşımında "Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde şehit olan J.Uzm.Çvş Ayberk Soyutemiz‘in cenazesini almak üzere kötü hava şartlarına rağmen seferber olan, çalışmalara katılan kahraman Kadıköy halkına teşekkür ederim" diye yazdı.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
şehit Hakkari
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