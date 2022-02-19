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Son dakika... Halil Falyalı cinayetinde gelişme! Yeni iddialar ortaya çıktı: A ve B planı yapmışlar

19.02.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre KKTC'de, şoförü ile birlikte suikasta kurban giden Halil Falyalı cinayetinde yeni iddialar ortaya atıldı. Saldırganların, Falyalı'nın eve gideceği saati ve güzergahı bildikleri, buna göre plan yaptıkları öğrenildi. İddiaya göre bilgilere sahip olan suikastçılar, günler öncesinden A ve B planı yaparak iki farklı güzergahta pusu kurdu. Bir noktada 3, diğer noktada tek araçla bekleyen saldırganlar, Falyalı'nın kullandığı güzergaha göre kanlı planı devreye soktu.

Son dakika... Halil Falyalı cinayetinde gelişme! Yeni iddialar ortaya çıktı: A ve B planı yapmışlar

Son dakika: KKTC'de 8 Şubat'ta, şoförü ile birlikte aracında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayetinde yeni iddialar ortaya çıktı. Saldırganların, Falyalı'nın, otelden eve gideceği saati ve güzergahları bildiği iddia edilirken, A ve B planı yaptıkları öğrenildi. İddiaya göre Falyalı'nın her zamanki yoldan eve gittiğini öğrenen suikastçılar, o bölgedeki saldırganları devreye soktu ve kanlı pusuyu kurdu. İşte çok konuşulan cinayette yeni detaylar...

Olay yerinden kaçan araçların izini süren polis, şüphelilerden birinin olay yeri yakınında bir otele gittiğini ve çöpe bir şey attığını tespit etti. Çöpte ele geçirilen eldivenlerden barut izi çıktı. Eldivenleri atan kişinin Ömer T. olduğu aktarıldı. Ömer T.'nin gözaltına alınmasıyla suikastın düğümleri çözüldü.

Ömer T.'nin saldırı öncesinde Mustafa Söylemez ile görüştüğü, saldırı sonrasında Söylemez'in gece 03.00 uçağı ile Türkiye'ye döndüğü iddia edildi. "Söylemez'in havalimanına gittiği araç" olduğu öne sürülen otomobilde de el freni üzerinde bir eldiven, eldivende barut izi ele geçirildi. KKTC Polisi, Söylemez'e ait olduğu değerlendiren eldiveni Türkiye'ye gönderdi. Elbiseler, eldivenler ve silahlardan alınacak DNA örnekleri şüphelilerin DNA örnekleriyle karşılaştırılacak.

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KKTC polisi, zanlıların tutuklandığını ve zanlı Veysel S.'nin gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde KKTC'ye Alanya'dan tekne ile yasa dışı yollardan giriş yaptıklarını ve kalmakta oldukları evi Türkiye'de konuyla ile ilgili olarak tutuklanan Mustafa S.'nin kiraladığı beyanında bulunduğunu açıkladı

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklanan Yusuf G. ve Ömer T.'nin ardından KKTC'ye yasa dışı yollardan tekne ile giriş yapan ve yapılan operasyonla tutuklanan zanlılar Veysel S. ve Musa Ç. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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TABANCA VE MERMİLER BULUNDU

Mahkemede olayla ilgili bilgi veren polis müfettişi Murat Bayram, zanlılar Veysel S. ve Musa Ç.'nin 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'a karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların geniş çaplı soruşturma neticesinde Alsancak'ta gerçekleştirilen operasyon sonucunda kaldıkları evde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Bayram, zanlıların kaldıkları evde yapılan aramada küvet altında naylon içerisine gizlenmiş 9 mm tabanca ve mermiler bulunduğunu mahkemeye aktardı.

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YASA DIŞI YOLLARLA GİRİŞ YATILAR

Polis, Veysel S.'nin gönüllü ifade verdiğini belirterek, "Adaya Alanya'dan tekne ile yasa dışı yollardan giriş yaptıklarını ve kalmakta oldukları evi Türkiye'de olayla ile ilgili olarak tutuklanan Mustafa S.'nin kiraladığı beyanında bulundu" dedi. Polis Müfettişi Murat Bayram, zanlıların ayrıca başka şahıslar adına düzenlenmiş sahte ehliyetler ile araç kiraladığını ve ehliyetleri zanlı Musa Ç.'nin temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

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TOPLAM 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis Müfettişi Bayram, cinayetle ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, Türkiye ve KKTC Emniyet güçlerinin ortaklaşa olarak konu ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü, Türkiye'de olayla bağlantılı 4 kişinin tutuklandığını, KKTC'de de 4 kişinin tutuklandığını ve aranan başka şahısların olduğunu aktardı.

KKTC Yargıcı Hazan Aksun ise, tahkikatın yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalması emrini verdi.

O TEKNE TESPİT EDİLDİ

Gelişmelerin ardından Halli Falyalı cinayetinin katillerini Kuzey Kıbrıs'a Alanya'dan götüren teknenin tespit edildiği ve olayla ilgili olarak soruşturmanı devam ettiğini öğrenildi.

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