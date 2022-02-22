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  4. Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşler tutuklandı

Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşler tutuklandı

22.02.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: KKTC'de silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında mahkeme kararını açıkladı. Aralarında Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 5 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşler tutuklandı

Son dakika haberine göre, Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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İFADELERİ 7 SAVCI TARAFINDAN ALINDI

8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin yaklaşık 8 saat süren ifadeleri 7 savcı tarafından alındı.

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Savcılıktaki işlemlerinin ardından Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız tutuklanma talebiyle, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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SÖYLEMEZ KARDEŞLER TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)


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