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  4. Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Suikastta 3 farklı silahla 31 el ateş açılmış

Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Suikastta 3 farklı silahla 31 el ateş açılmış

09.02.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halil Falyalı suikastiyle ilgili son dakika haberi... Ünlü iş adamı Falyalı'nın dün akşam, uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin cinayet sonrası hazırladığı ilk raporda saldırının uzun namlulu silahlarla gerçekleştiği ve 3 farklı silahın kullanıldığı yer aldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede 31 el ateş edildiği yer aldı.

Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Suikastta 3 farklı silahla 31 el ateş açılmış

Son dakika haberi: Halil Falyalı'nın Kıbrıs'ta uğradığı suikast sonrası öldürülmesinin yankıları sürüyor. Dün akşam evinden iki araçlık konvoyla çıkan ünlü iş adamı Falyalı, silahlı saldırıya uğradı. Falyalı'nın bulunduğu araç adeta kurşun yağmuruna tutulurken, eşi ve çocuğunun bulunduğu araç hedef almadı.

'HALİL FALYALI'YA 7 KURŞUN İSABET ETTİ' İDDİASI

Zırhsız olan araca açılan ateş sonucunda Falyalı'nın şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, ünlü iş adamı hastaneye kaldırıldı. Vücuduna 7 kurşun isabet ettiği iddia edilen Falyalı, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAŞHEKİM YENEN'DEN AÇIKLAMA

YDÜ Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, yaptığı açıklamada "KKTC saatine göre 19.45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin, kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

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FALYALI SUİKASTİYLE İLGİLİ YENİ DETAYLAR

Gündemi sarsan suikastle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırının nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması için polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, polisin olayla ilgili ilk raporu ortaya çıktı.

SUİKASTTE 3 AYRI SİLAHLA 31 EL ATEŞ EDİLMİŞ

TELE 1'de yer alan habere göre, Falyalı'nın bulunduğu araca üç farklı silahla ateş açıldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede 17 adet 7.62 mm, 5 ade 9 mm çapında boş kovan ve 9 adet 7.62 mm çapında mermi çekirdeği bulundu.

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SALDIRIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan KKTC polisi, cinayet soruşturmasında Ömer T. adlı kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Ömer T. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ömer Tunç hakkında 2 gün tutukluluk emri verildiği öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

KKTC'de ve Türkiye'de gündeme bomba gibi düzen olay sonrası Polis Basın Subaylığı açıklama yaptı. Açıklamada, "8.2.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/lar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor." ifadelerine yer verildi.

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SÜRAT TEKNESİYLE Mİ KAÇTILAR?

İddialara göre; Falyalı, evinin yakınlarına arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrılırken suikast timinin MOBESE kameralarına yakalandığı ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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