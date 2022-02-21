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  4. Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! 'Söylemez Kardeşler' ve 6 şüpheli adliyeye getirildi

Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! 'Söylemez Kardeşler' ve 6 şüpheli adliyeye getirildi

21.02.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Kıbrıs'ı sarsan suikast sonrası başlatılan soruşturmada Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sorguları tamamlanan 'Söylemez Kardeşler' ve 6 şüpheli adliyeye getirildi.

Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! 'Söylemez Kardeşler' ve 6 şüpheli adliyeye getirildi

Son dakika: Ünlü iş adamı Halil Falyalı'nın suikast sonucu öldürülmesi gündemi sarsmıştı. Kıbrıs'ta aracında seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu Falyalı ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Kıbrıs'ı sarsan suikastle bağlantılı olduğu belirilenen Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli gözaltına alındı.

'SÖYLEMEZ KARDEŞLER' ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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"Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli; emniyetteki sorgularının ardından bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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