Son Dakika: Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme! 3 kişi İstanbul'da gözaltına alındı

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş adamı Halil Falyalı dün akşam saatlerinde Çatalköy'deki evinin yakınında otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğramış ve Falyalı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın öldürülmesi olayıyla ilgili 3 şüphelinin İstanbul'da gözaltına alındığını duyurdu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy’de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam evinden iki araçlık konvoyla çıkan ünlü iş adamı Halil Falyalı, silahlı saldırıya uğramıştı. Falyalı'nın bulunduğu araç adeta kurşun yağmuruna tutulurken, eşi ve çocuğunun bulunduğu araç hedef alınmamıştı. Zırhsız olan araca açılan ateş sonucunda Falyalı'nın şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, vücuduna 7 kurşun isabet eden Falyalı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

TELE 1'de yer alan habere göre, Falyalı'nın bulunduğu araca üç farklı silahla ateş açıldığı belirlenmişti. Olay yerinde yapılan incelemede 17 adet 7.62 mm, 5 ade 9 mm çapında boş kovan ve 9 adet 7.62 mm çapında mermi çekirdeği bulunmuştu. Öte yandan KKTC polisi, cinayet soruşturmasında Ömer T. adlı kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurmuştu. Ömer T. çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Ömer Tunç hakkında 2 gün tutukluluk emri verildiği öğrenilmişti.

İddialara göre; Falyalı, evinin yakınlarına arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla taranmıştı. Saldırganların adadan sürat teknesi ile ayrıldığı ve suikast timinin MOBESE kameralarına yakalandığı ifade edilmişti.





