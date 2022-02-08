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  4. Son dakika: Halil Falyalı KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Son dakika: Halil Falyalı KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

08.02.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakikada haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş adamı Halil Falyalı, akşam saatlerinde Çatalköy'deki evinin yakınında otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Falyalı'nın şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi. Halil Falyalı ise ağır yaralı olarak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırı sırasında Halil Falyalı’nın eşi ve çocuğun başka araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

Son dakika: Halil Falyalı KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Halil Falyalı, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Falyalı’nın aracının Çatalköy’deki evinin yakınlarında otomatik silahlarla tarandığı belirtildi. Saldırıda, Falyalı'nın şoförünün hayatını kaybettiği açıklandı.

FALYALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Falyalı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Polis Basın Subaylığı henüz saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

TUTUKLU OLARAK YARGILANMIŞTI

Halil Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

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Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı. (AA-İHA))

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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