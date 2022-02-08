Son dakika: Halil Falyalı KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Halil Falyalı, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Falyalı’nın aracının Çatalköy’deki evinin yakınlarında otomatik silahlarla tarandığı belirtildi. Saldırıda, Falyalı'nın şoförünün hayatını kaybettiği açıklandı.

FALYALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Falyalı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı henüz saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

TUTUKLU OLARAK YARGILANMIŞTI

Halil Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.



Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı. (AA-İHA))



