SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. SON DAKİKA: Halil Umut Meler olayı sonrası hakemlerden ortak açıklama! Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler kamera karşısına geçti

SON DAKİKA: Halil Umut Meler olayı sonrası hakemlerden ortak açıklama! Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler kamera karşısına geçti

12.12.2023 10:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yaşanan Halil Umut Meler olayının ardından Süper Lig hakemleri Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan kameraların karşısına geçerek ortak bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırması olayı sonrası Süper Lig hakemleri, ortak bir açıklamada bulundu.

ARDA KARDEŞLER: YANINDAYIZ

GBIUWlhW0AAukgj

Hakemler adına ilk olarak söz alan Arda kardeşler, "Dün akşam yaşananları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. TFF ve MHK alacağımız kararlarda bizi destekleyeceklerini söylediler. Hakemlik ve futbol konuşacak düşünecek halimiz yok. Tek önceliğimiz Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşması. Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimiz ile ilgili vereceğimiz kararı herkese açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

METE KALKAVAN: TAKİPÇİSİ VE MÜCADELECİSİ OLACAĞIZ

GBIT3ybXEAAdQD6

Konuyla ilgili Mete Kalkavan ise, "Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, hakkında temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi, mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil mesleklerine olan saygılarıdır. Bugün daha net görülmüştür ki, mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı şiddet sarmalına dönüşmüştür. Bugün önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız." açıklamasını yaptı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşil sahadaki çirkin saldırıda VIP skandalı! Kimlikleri ortaya çıktıYeşil sahadaki çirkin saldırıda VIP skandalı! Kimlikleri ortaya çıktı
Gözden kaçan detay: Emre Belözoğlu'nun salladığı parmaktan 15 saniye sonra oldu! Gözden kaçan detay: Emre Belözoğlu'nun salladığı parmaktan 15 saniye sonra oldu!
Meğer skandal göz göre göre gelmiş! "Farklı yöntemlere başvuracağım"Meğer skandal göz göre göre gelmiş! "Farklı yöntemlere başvuracağım"
Anahtar Kelimeler:
Hakem Halil Umut Meler açıklama Süper Lig ak maçı süper li süper lig hakemler hakemlik maçın
En Çok Okunan Haberler
Müstehcen içerikleri nedeniyle açığa alınan öğretmen son pozuyla da olay oldu

Müstehcen içerikleri nedeniyle açığa alınan öğretmen son pozuyla da olay oldu

Meğer skandal göz göre göre gelmiş! "Farklı yöntemlere başvuracağım"

Meğer skandal göz göre göre gelmiş! "Farklı yöntemlere başvuracağım"

Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı?

Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı?

Gözden kaçan detay: Emre Belözoğlu'nun salladığı parmaktan 15 saniye sonra oldu!

Gözden kaçan detay: Emre Belözoğlu'nun salladığı parmaktan 15 saniye sonra oldu!

Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar

Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar

Yeşil sahadaki çirkin saldırıda VIP skandalı! Kimlikleri ortaya çıktı

Yeşil sahadaki çirkin saldırıda VIP skandalı! Kimlikleri ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.