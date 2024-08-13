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  4. SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e 2 roket fırlattı! Roketlerden biri denize düştü

SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e 2 roket fırlattı! Roketlerden biri denize düştü

13.08.2024 16:25
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Hamas'tan İsrail'e hava saldırısı! Uluslararası kaynakların aktardığı son dakika haberine göre Hamas, İsrail'e 2 roket fırlattı. Roketlerin M-90 cinsi olduğu ifade edildi. Roketlerden biri sahile düştü.

SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e 2 roket fırlattı! Roketlerden biri denize düştü

SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e 2 roket fırlattı! Roketlerden biri İsrail topraklarına ulaşamadan sahile düştü. İzzeddin El-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv ve çevresinin iki adet M90 roketle hedef alındığı kaydedildi.

"MİSİLLEME" SALDIRISI

Açıklamada, Tel Aviv’e 2 uzun menzilli roketin Gazze’den atıldığı belirtilirken bölgeden patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, roketli saldırının “İsrail’in gerçekleştirdiği katliamlara ve zorla yerinden etmelere misilleme olduğu" ifade edildi. Roketlerin nüfusun yoğun olduğu bölgelere yönelmediği için olay sırasında sirenlerin çalmadığı kaydedildi.

ROKETLERDEN BİRİ SAHİLE DÜŞTÜ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, roketlerin Gazze’den atıldığı kaydedilirken roketlerden birini İsrail sahil sahiline düştüğü diğerinin ise İsrail’e ulaşmadığı, Gazze’de düştüğü aktarıldı.

MAYIS’TAN BU YANA İLK SALDIRI

Hamas’ın bu saldırısının İsrail’e Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen ilk saldırı olduğu kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas
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