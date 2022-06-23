SON DAKİKA | Hanefi Avcı hakkında karar! Rütbeleri geri alındı

Son dakika: Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Avcı'nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Ayrıca, Hanefi Avcı'nın emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak. İşte son dakika Hanefi Avcı haberinin detayları...

SON DAKİKA | HANEFİ AVCI'NIN RÜTBELERİ GERİ ALINDI

Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda soruşturma yürütülen emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.

KİMLİĞİ VE SİLAHI DA GERİ ALINACAK

Kararın Hanefi Avcı’ya tebliğ edilmesi ile emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak.

Kaynak: İHA



