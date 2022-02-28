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Son dakika: Harekete geçtiler! Rusya'ya soykırım davası

28.02.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını açıkladı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rus ordusunun saldırılarında, 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Son dakika: Harekete geçtiler! Rusya'ya soykırım davası

Son dakika... Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını ve Divan'dan "acil tedbir kararı" talep ettiğini açıkladı.

DAVA AÇILDI

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı yargı organı Adalet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal nedeniyle Rusya'ya dava açtığı belirtildi.

Ukrayna'nın telafisi mümkün olmayan zararların engellenmesi ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi için Divan'dan "tedbir kararı"na hükmetmesi talebinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, Ukrayna'nın "Donetsk ve Luhansk bölgelerinde soykırım yapıldığı" şeklindeki Rusya iddialarına karşı çıktığı, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale hakkının bulunmadığı bildirildi.

PA

Rusya'nın Ukraynalıları soykırım kastıyla öldürdüğü iddialarına yer verilen açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya'yı soykırım planlamakla suçladığı bilgisi paylaşıldı.

Divan'ın kısa süre içerisinde acil tedbirlere ilişkin duruşma tarihini açıklaması bekleniyor.

DONBAS KRİZİ VE RUSYA’NIN SOYKIRIM İDDİALARI

Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna’yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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352 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rus ordusunun saldırılarında, 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan saldırılarda bu güne kadar 1684 sivilin yaralandığı açıklandı. (AA)

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Rusya Ukrayna
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