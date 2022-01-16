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  4. Son dakika: Hastanede akılalmaz olay! Seyyar satıcı, iki doktoru rehin aldı

Son dakika: Hastanede akılalmaz olay! Seyyar satıcı, iki doktoru rehin aldı

16.01.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Çalışanlara parfüm satmak isteyen satıcı başkasının kartıyla hastaneye giriş yaptı. Durumdan şikayetçi olan 2 doktor satıcının dışarı çıkmasını istedi. Bunun üzerine seyyar satıcı 2 doktoru bir odaya kilitleyerek rehin aldı. Doktorlardan biri kolundan yaralandı. İçerideki doktorlardan birinin çabasıyla odanın kilidi açıldı ve saldırgan etkisiz hale getirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Hastanede akılalmaz olay! Seyyar satıcı, iki doktoru rehin aldı

Son dakika haberi... Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hasta yakınlarının kartını kullanarak çocuk pediatri servisine çıkan ve sağlık çalışanlarına parfüm satmak isteyen Uğur Çalışkan (35), servisi terk etmesini isteyen 2 asistan doktoru kapıyı kilitleyerek rehin aldı. Tehditler de savuran Çalışkan'a engel olmak isteyen doktorlardan biri kolundan yaralandı. Yaralanan doktorun anahtarı alıp kapıyı açması üzerine saldırgan, özel güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi.

İÇERİNDEN KİLİTLEYİP ANAHTARI CEBİNE KOYDU

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Pediatri Servisi'nde yaşandı. Bir hasta yakınının kartını alan Uğur Çalışkan, hastaneye girip ikinci kata çıktı. Çalışkan, çocuk pediatri servisinde çocuk sağlığı ve hastalıkları asistan doktorları Begüm Yağmur Bakkalcı ve Osman Gazi Sağlam'ın bulunduğu doktor odasına girdi. Çalışkan, doktorlara parfüm satmaya çalışınca Bakkalcı ve Sağlam servisi terk etmesini istedi. Bunun üzerine Çalışkan, odanın kapısını içeriden kilitleyerek odanın anahtarını cebine attı. Doktorlar beyaz kod vermek üzere telefona yöneldiği sırada Çalışkan elindeki çantayı bırakarak küfür etmeye başladı ve doktorları ölümle tehdit etti. Doktor Sağlam kapıyı kilitleyen Çalışkan'a hastasına müdahale etmesi gerektiğini söyleyerek kapıyı açmasını istedi ancak ikna edemedi. Tartışmanın ardından Çalışkan, doktor Sağlam'a saldırdı. Çıkan arbede sırasında doktor Sağlam sol kolundan yaralandı. Bu sırada servisteki diğer görevliler, özel güvenlik ekiplerini çağırarak polise haber verdi. Servise gelen özel güvenlik görevlileri kapıyı açmaya çalıştığı sırada kendisine saldıran Çalışkan'ın cebinden anahtarı almayı başaran doktor Sağlam, kapıyı açtı. Çalışkan, özel güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, polise teslim edildi.

"HASTANIN TEDAVİSİNİ ZAMANINDA YAPAMADIK, BUNA ÜZÜLDÜM"

Olaydan sonra iki doktor Çalışkan hakkında polise şikayetçi oldu. sol kolunda çatlak olduğu belirtilen doktor Sağlam ifadesinde, "Üç kez dışarı çıkmasını rica ettim. Kan şekeri düşen hastam vardı. Parfüm almayacağımı, hastamın durumunun kötü olduğunu bir an önce yanına gitmem gerektiğini söyledim. Bizi bırakmadı. Daha sonra hastanın kan şekerinin 400'e çıktığını öğrendim. Hastanın tedavisini zamanında yapamadık. Buna çok üzüldüm. Güvenliği aramamızı engelledi. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Dışarıdan arkadaşlar sesi duyup aramışlar. Üzerimize yürüdü. Ağza alınmayacak küfürler etti. Açıkça 'seni öldüreceğim, seni yaşatmayacağım' diye tehdit etti. Bana saldırdı. Arbede yaşandığı sırada çantasından bir şeyler çıkarmaya çalıştığını gördüm. Bıçak olduğunu düşündüm" dedi.

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"YAPTIĞININ SUÇ OLDUĞUNU SÖYLEDİM, ALDIRIŞ ETMEDİ"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistan Doktor Begüm Yağmur Bakkalcı ise ifadesinde, "Yataklı servis bölümünde çalışırken yanıma geldi. 'Beni size yönlendirdiler' dedi. Hasta yakını olup olmadığını sordum, kendini ifade edemeyince çok fazla konuşmadan yanından ayrıldım. Sonra doktor odasına girdi. Parfüm sattığını söyledi. Bunun üzerine servisten çıkmasını söyledim. Doktor odasının kapısını kapatarak anahtarı cebine koydu. Üzerime doğru yürüdü. Yaptığının suç olduğunu söyledim, aldırış etmedi. Sonra Osman Gazi Sağlam'ın üzerine yürüdü. Arbede yaşandı. Bu sırada şahıs 'buradan sağ salim çıkamazsınız' diye tehdit etti. Kapı açıldığında güvenlik müdahale etti" ifadelerini kullandı.

Polis tarafından gözaltına alınan Uğur Çalışkan, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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