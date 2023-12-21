Son dakika: Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.24'te gerçekleşen depremin derinliği 9.19 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, kent merkezinde de hissedildi.

Bir vatandaş deprem sonrası, "Baya şiddetli oldu. İlk günkü gibi geldi gitti, salladı" dedi.







