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  4. Son dakika! Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 21:25 | Son Güncelleme

Akdeniz'de Hatay ilçesi Yayladağı açıklarında Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Son dakika! Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz'in Hatay ilçesi Yayladağı ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem, saat 21.15'te meydana geldi. Yerin, 19.77 kilometre derinliğinde olan deprem, Yayladağı'nın yanı sıra Samandağ ilçesinden de hafif şekilde hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Akdeniz, büyüklüğünü ise 4.6 olarak açıkladı.

Öte yandan saat 21.20'de 2.1, 21.26'da ise aynı noktada iki depremin daha meydana geldiği bildirildi.


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