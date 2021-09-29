HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Hatay'da bir evde anne ve çocukları ölü bulundu

Son Dakika: Hatay'da bir evde anne ve çocukları ölü bulundu

29.09.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Mehmet Ali Mert (14) evde ölü bulundu. Anne ve iki çocuğunun zehirlenerek öldüğü üzerinde durulurken soruşturma devam ediyor.

Son Dakika: Hatay'da bir evde anne ve çocukları ölü bulundu

Olay, bugün ilçeye bağlı Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinde çalışırken eşine telefonla ulaşamayan Turgay Mert (47), daha sonra komşularını arayarak ailesine bakmalarını istedi.

KAHREDEN OLAY

Bunun üzerine eve giden ve kapıyı defalarca çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Apartmanın 3'üncü katında bulunan eve itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte gelen polis, acı tablo ile karşılaştı. Heraketsiz halde yatarken bulunan Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Mehmet Ali Mert'in öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede yedikleri ya da soludukları bir madde nedeniyle zehirlenerek öldüğünden şüphelenilen anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)

Konya'da katliam! Silahlı saldırı sonrası ev ateşe verildi: 7 ölüKonya'da katliam! Silahlı saldırı sonrası ev ateşe verildi: 7 ölü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
Suda birkaç dakika bekletmek yetiyor! İlaç kadar etkiliSuda birkaç dakika bekletmek yetiyor! İlaç kadar etkili
Navigasyonun dediğini yaptı! Aracı takla attıNavigasyonun dediğini yaptı! Aracı takla attı
Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Banttaki son araç da böyle indi

Banttaki son araç da böyle indi

29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Canlı yayında şok sözler: Eşim ve öz yeğenim aynı yatakta yattı

Canlı yayında şok sözler: Eşim ve öz yeğenim aynı yatakta yattı

Amcasının cinsel istismarına uğrayan kıza tepki çeken soru

Amcasının cinsel istismarına uğrayan kıza tepki çeken soru

Cerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldi

Cerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldi

Vatandaşın sorusunu duyan polis müdürü: Cezanı ben öderim

Vatandaşın sorusunu duyan polis müdürü: Cezanı ben öderim

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.