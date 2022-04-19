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Son Dakika: Hatay'da vahşet! 9 yaşındaki kızı Elif Eylül'ü bıçaklayıp öldüren anne, asit içti

19.04.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'yi dehşete düşüren haber Hatay'dan geldi. İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir anne, 9 yaşındaki kızı Elif Eylül'ü kalbinden bıçaklayarak öldürdü. 33 yaşındaki kadın daha sonra asit içerek intihara kalkıştı.

Son Dakika: Hatay'da vahşet! 9 yaşındaki kızı Elif Eylül'ü bıçaklayıp öldüren anne, asit içti

Son dakika: Hatay'dan gelen haber herkesin kanını dondurdu. İskenderun ilçesinin Çay Mahallesi'ndeki korkunç olayda bir süredir eşinden ayrı yaşayan ve bu süreçte psikolojik sorunlar yaşayan 33 yaşındaki Bahar B. S. dehşet saçtı.

SON DADİKA | KIZINI ÖLDÜRÜP ASİT İÇTİ

9 yaşındaki kızı Elif Eylül S.’yi bıçakla kalp bölgesinden yaraladı, kendisini de bıçakla yaralayan ve asit içerek intihara kalkışan kadının çığlıkları ile olayı duyan komşuları durumu polise bildirdiler.

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KÜÇÜK ELİF'TEN ACI HABER

Kadın ve kızı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 9 yaşındaki Elif yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Anne ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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