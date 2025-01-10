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  4. SON DAKİKA | Hatay Yayladağ'da 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

SON DAKİKA | Hatay Yayladağ'da 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

10.01.2025 07:33
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Son dakika: Hatay güne deprem haberiyle başladı. Yayladağ ilçesinde saat 07.08'de bir deprem meydana geldi. AFAD söz konusu depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

SON DAKİKA | Hatay Yayladağ'da 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika deprem haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.08'de merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, çevre illerde ve Suriye’de de hissedildi.

"BİR UĞULTU GİBİ SES GELDİ VE 6 ŞUBAT’I ANIMSATTI"

Depremi hisseden Mehmet Çelik Yürek, "Dükkanda oturuyordum. Bir uğultu gibi ses geldi ve geçti. 6 Şubat’ı anımsatıyor. 6 Şubat yaklaşınca tedirgin oluyoruz" dedi.
"Depremi unuttuk sandık ama geri geldi"

AA

Depremi unuttuklarını ama geri hatırladıklarını ifade eden Mehmet Koşar, "Depremi unuttuk sandık ama geri geldi. Bu deprem tekrardan 6 Şubat gecesini hatırlattı" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Hatay son dakika
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