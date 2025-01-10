SON DAKİKA | Hatay Yayladağ'da 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika deprem haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.08'de merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem, çevre illerde ve Suriye’de de hissedildi.
Depremi hisseden Mehmet Çelik Yürek, "Dükkanda oturuyordum. Bir uğultu gibi ses geldi ve geçti. 6 Şubat’ı anımsatıyor. 6 Şubat yaklaşınca tedirgin oluyoruz" dedi.
"Depremi unuttuk sandık ama geri geldi"
Depremi unuttuklarını ama geri hatırladıklarını ifade eden Mehmet Koşar, "Depremi unuttuk sandık ama geri geldi. Bu deprem tekrardan 6 Şubat gecesini hatırlattı" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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