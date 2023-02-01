SON DAKİKA HAVA DURUMU 1 Şubat 2023: İstanbul'da kar yağışı başladı! DİKKAT uzmanlar tarih verip uyardı: "Kar yağışı felakete dönüşebilir!"

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları İstanbul'da kar yağışı nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda Şubat ayında beklenen kar yağışının geleceğini ifade etmişti. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten daha önce beklenen kar yağışı ile ilgili yaptığı açıklamada Şubat ayının çetin geçeceğini ifade etmişti. Şubat ayında İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı görüleceğini ifade eden Ökten, uyarıda bulunmuştu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Şubat 2023 Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

BUGÜN (1 ŞUBAT 2023) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kıyı kesimleri ile yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların Hatay, K.Maraş, Osmaniye, G.Antep, Kilis, Ş.Urfa, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı gelen Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde kuzey, kuzeybatı; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, kuzey kesimleri ve yüksekleri kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı; Afyonkarahisar ve Kütahya ile Uşak'ın doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUĞLA °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta ve Antalya'nın doğu, Burdur'un kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde beklenen yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Hatay, Osmaniye ve K.Maraş çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batısında hafif olmak üzere bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Hakkari ile Malatya'nın doğu, Tunceli'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

SİİRT °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli ve aralıklı yağmurlu

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

UZMAN İSİMDEN 'KAR YAĞIŞI' UYARISI: "O TARİHTE DOĞUDAN BÜYÜK BİR CANAVAR GELECEK"

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten daha önce beklenen kar yağışı ile ilgili yaptığı açıklamada Şubat ayının çetin geçeceğinin altını çizmişti.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, kar yağışı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Şubat ayında İstanbul dahil Ülkemize ardı ardına kar yağışları gelecek. Sonrasında haftalarca bahsettiğim stratosferik darbe yere yansıyacak. Büyük bir canavar doğudan yola çıkacak. O canavar gündemi çok meşgul edebilir. Bize gelirse ortalık karışır."

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI!

İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Lapa lapa yağan kar nedeniyle yol kenarları ve park halindeki araçlar beyaza büründü.

Özellikle Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sultangazi, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde görülen kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri de tedbirlerini artırdı.

Kar yağışı kentin birçok ilçesinde etkisini sürdürüyor.



