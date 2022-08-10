SON DAKİKA HAVA DURUMU! 10 Ağustos hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 9 il için sarı alarm! 10-14 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu!

Hava durumu ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji tarafından bugün 9 kent için sarı alarm verildi. Peki 10 Ağustos hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? 10-14 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu ve detaylar haberimizde...
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ve İstanbul'un batı kesimlerinde (Çatalca ve Silivri çevreleri), öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Kütahya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ve İstanbul'un batı kesimlerinde (Çatalca ve Silivri çevreleri), öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Kütahya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde (Çatalca, Silivri) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Çatalca ve Silivri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevreleri ile Kütahya'nın güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Parçalı bulutlu
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ANKARA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KONYA °C, 33°C
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
SİVAS °C, 32°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 34°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
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