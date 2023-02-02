SON DAKİKA HAVA DURUMU 2 Şubat 2023: DİKKAT gerçek kış yolda! İstanbul'a kar yağışıyla birlikte geliyor: Vakit kaybetmeden harekete geçin!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları İstanbul'a ne zaman kar yağacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. "Kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" gibi soru ve konu başlıkları arama motorolarında sorgulanmaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra bir açıklama da Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den geldi. Ökten Pazar gününü işaret ederek "İstanbul havalimanında uçuşunuz varsa gözden geçirmeniz gerekiyor." ifadesine yer verdi. İşte 2 Şubat 2023 Perşembe günü Ankara, İzmir ve İstanbul'da hava durumu...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak konusu olurken Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İstanbul'da Pazar günü büyük bir tipi ihtimali olduğunu söyleyen Ökten, kar yağışıyla birlikte fırtına görüleceğini belirtip bu durumun hayatı zorlaştıracağını vurguladı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN UÇUŞU OLANLAR DİKKAT: "İPTAL EDİN!"

İstanbul Havalimanı'ndan uçuşu olanları da uyaran Kerem Ökten paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da Pazar günü büyük bir tipi ihtimali var. Kar yağışıyla birlikte fırtına hayatı zorlaştıracak. İstanbul havalimanında uçuşunuz varsa gözden geçirmeniz gerekiyor. Kar vortex şeklinde olacağı için çok yoğun..."

GERÇEK KIŞ YOLDA: "CUMA AKŞAMI ETKİLİ BİR KAT YAĞIŞI VAR"

Kerem Öktan daha sonraki paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya da örtülük kar alacak. Az kaldı. Konya ve Aksaray'da Cuma akşamı etkili bir kar yağışı var...

Avrupa modeli batıda kuvvetli soğuklar ve kar yağışlarını Pazar günü başlattı, 11 Şubat'ta bile hâlâ devam edeceğini gösterdi. Ardından büyük bir sistemin temelini attı. Gerçek Kış yolda..."

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (2 ŞUBAT 2023)

Hava durumu ile ilgili yapılan açıklamaya göre: Yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Eskişehir ve Ordu çevreleri, Ankara'nın güney kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmak üzere, kıyılar ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor."

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi beklenirken rüzgar konusunda ise şu ifadelere yer verildi:

"Yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde kuzey, kuzeybatı; güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor."

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklama:

Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar yağışı olan yerlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirliyaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey ve kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak kuzey Ege'nin iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yüksekleri ve Mersin'in batı kesimlerinde kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile gece saatlerinden sonra Ankara'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

KAYSERİ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop çevreleri hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Malatya,Van merkez ve Iğdır dışında) kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MALATYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Gaziantep ve Kilis hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU



