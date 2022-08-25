HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA HAVA DURUMU 25 AĞUSTOS 2022: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu!

SON DAKİKA HAVA DURUMU 25 AĞUSTOS 2022: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu!

25.08.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama sonrası yaz sağanakları geri döndü. Vatandaşlar 25 Ağustos 2022 Perşembe günü paylaşılan hava durumu tahmin raporu için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Ağustos 2022 Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU 25 AĞUSTOS 2022: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Meteroloji'nin açıklaması ile AFAD'dan İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için hava durumu uyarısı yapılmasının ardından yaz sağanakları geri döndü. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Ağustos 2022 Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

Hava durumu

25 AĞUSTOS HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Hatay’ın kıyı, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzeybatı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Manisa ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu; Batı Akdeniz, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 38°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu

VAN °C, 29°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

TÜRKİYE GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

4

5

5

5

5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Durak durak gezdirip 9 milyon lirasını aldılar!Durak durak gezdirip 9 milyon lirasını aldılar!
Herkesi ağlatmıştı! Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandıHerkesi ağlatmıştı! Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı
Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı! Başsavcılığa götürülecek

Şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı! Başsavcılığa götürülecek

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!

"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!

'İmamlar seçim için sahada' haberine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi!

'İmamlar seçim için sahada' haberine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi!

Marmaris'te feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

Marmaris'te feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.