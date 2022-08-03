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SON DAKİKA HAVA DURUMU! 3 Ağustos hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu!

03.08.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasının detayları merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 Ağustos Çarşamba günü için yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları ülkenin kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Vatandaşlar internette "3 Ağustos hava nasıl olacak?" konu başlığını araştırıyor. İşte 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU! 3 Ağustos hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu!

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Peki 3 Ağustos hava nasıl olacak? 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu ve detaylar haberimizde...

Hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Kastamonu kıyıları, Sinop, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

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hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir meteoroloji genel müdürlüğü
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