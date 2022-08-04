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  4. SON DAKİKA HAVA DURUMU! 4 Ağustos hava nasıl olacak? 4-8 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu!

SON DAKİKA HAVA DURUMU! 4 Ağustos hava nasıl olacak? 4-8 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu!

04.08.2022 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasının detayları gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dün, Hava Forum'dan yapılan açıklamada İstanbul'a doğru bir 'cisim' yaklaştığı ve bunun sağanak yağış yapabilecek türden olduğu belirtilmişti. Söz konusu açıklamada 4 Ağustos Perşembe günü de ilçe ve mahalle bazlı yağış geçişlerinin görülebileceği aktarılmıştı. Peki 4 Ağustos hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU! 4 Ağustos hava nasıl olacak? 4-8 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu!

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Yapılan açıklamaya göre Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar görülecek. Peki 4 Ağustos hava nasıl olacak? İşte 4-8 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

Hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Sinop çevreleri, Balıkesir’in kuzey, Düzce’nin ve Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevreleri, Düzce’nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir
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