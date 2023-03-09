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  4. SON DAKİKA HAVA DURUMU 9 Mart 2023: DİKKAT Meteroloji o illeri saat verip uyardı: İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU 9 Mart 2023: DİKKAT Meteroloji o illeri saat verip uyardı: İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

09.03.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları 9 Mart 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verirken Meteoroloji, Ege Bölgesi kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in doğusu ile Orta Karadeniz'e ilişkin uyarıda bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Mart 2023 Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU 9 Mart 2023: DİKKAT Meteroloji o illeri saat verip uyardı: İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması 9 Mart 2023 Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. ge Bölgesi kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in doğusu ile Orta Karadeniz'e dair uyarı yapılırken Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar arama motorlarında hava durumu ile ilgili araştırma yapıyor. İşte 9 Mart 2023 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (9 MART 2023 PERŞEMBE)

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege Bölgesi kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in doğusu ile Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Haca sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı vurgulanırken sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği aktarıldı.

METEOROLOJİ'DEN KUVVERLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların, (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. Öte yandan Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile İskenderun Körfezinde güneyli yönlerden rüzgar beklendiği aktarılarak uyarıda bulunuldu.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kıyıları (Milas, Bodrum, Datça ve Marmaris) hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Rüzgârın, İskenderun Körfezinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Yozgat çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

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