SON DAKİKA HAVA DURUMU 9 Mart 2023: DİKKAT Meteroloji o illeri saat verip uyardı: İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması 9 Mart 2023 Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. ge Bölgesi kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in doğusu ile Orta Karadeniz'e dair uyarı yapılırken Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar arama motorlarında hava durumu ile ilgili araştırma yapıyor. İşte 9 Mart 2023 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege Bölgesi kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in doğusu ile Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı olması bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.
Haca sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı vurgulanırken sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği aktarıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların, (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. Öte yandan Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile İskenderun Körfezinde güneyli yönlerden rüzgar beklendiği aktarılarak uyarıda bulunuldu.
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kıyıları (Milas, Bodrum, Datça ve Marmaris) hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Rüzgârın, İskenderun Körfezinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Yozgat çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu