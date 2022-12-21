HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA HAVA DURUMU haberleri 21 Aralık 2022: Bugün hava nasıl olacak? KAR KAPIDA!

SON DAKİKA HAVA DURUMU haberleri 21 Aralık 2022: Bugün hava nasıl olacak? KAR KAPIDA!

21.12.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması bugün (21 Aralık 2022 Çarşamba) Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. İstanbul'a kar yağışı Silivri'den giriş yaptı. Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarılar geldi. Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından başta İstanbul ve Ankara olmak üzere İzmir gibi birçok ilde kar beklentisi yoğunlaştı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte 21 Aralık 2022 Çarşamba günü hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU haberleri 21 Aralık 2022: Bugün hava nasıl olacak? KAR KAPIDA!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yayımlanan bilgilere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları da dahil olmak üzere Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışlar kuvvetli olacak. 21 Aralık 2022 hava durumu raporu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il 21 Aralık 2022 hava durumu...

BUGÜN (21 ARALIK) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteorloji'den hava sıcaklıklarına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Güney ve doğu kesimlerde hissedilir derece azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor."

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KOCAELİ 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 6°C, 11°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 7°C, 13°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 4°C, 12°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmurlu

ANTALYA 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu

HATAY 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu

MERSİN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmurlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KONYA 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SİNOP 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT -1°C, 1°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -1°C, 7°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu

MARDİN 6°C, 12°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu

1

2

3

4

5,


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç! "Hayatımda gördüğüm en acı videolardan biri"Korkunç! "Hayatımda gördüğüm en acı videolardan biri"
Görüntüler yayınlandı! Biden'dan çarpıcı açıklamalar: Öldü ama duyurmayacağızGörüntüler yayınlandı! Biden'dan çarpıcı açıklamalar: Öldü ama duyurmayacağız
2 çocuğuyla birlikte dördüncü kattan ölüme atladı 2 çocuğuyla birlikte dördüncü kattan ölüme atladı
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

En Çok Okunan Haberler

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var!

Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var!

Fiyatı altını bile solladı! Yüzde 352 arttı, aradaki fark 4 bin TL

Fiyatı altını bile solladı! Yüzde 352 arttı, aradaki fark 4 bin TL

Görüntüler yayınlandı! Biden'dan çarpıcı açıklamalar: Öldü ama duyurmayacağız

Görüntüler yayınlandı! Biden'dan çarpıcı açıklamalar: Öldü ama duyurmayacağız

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.