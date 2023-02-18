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Son dakika: Hava durumu nasıl olacak? Beklenen yağışlar ne zaman gelecek? 'Berbat bir kış sezonu geçiriyoruz' deyip duyurdular

18.02.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Küresel ısınmanın etkisiyle Türkiye oldukça kurak bir kış mevsimi geçiriyor. Herkes, beklenen yağmur ve kar yağışının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu paylaştı. Öte yandan İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı da alarm veriyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Hava durumu nasıl olacak? Beklenen yağışlar ne zaman gelecek? 'Berbat bir kış sezonu geçiriyoruz' deyip duyurdular

Son dakika: Küresel ısınma nedeniyle oldukça kurak bir kış mevsimi yaşanıyor. Vatandaşlar yağmur ve kar yağışlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Hava Forum, sosyal medya hesabından hava durumuyla ilgili kötü haberi verdi. Hava Forum'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'BERBAT BİR KIŞ SEZONU GEÇİRİYORUZ'

"Pazar günü Balkanlar'da Nisan-Mayıs havası yaşanacak. Benzer şekilde batı bölgelerimizde de hava lodosla ılık olacak. Berbat bir kış sezonu geçiriyoruz. Tek umudumuz Mart 2023..."

METEOROLOJİ SON HAVA TAHMİN RAPORUNU PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Karabük çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Karabük ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Kastamonu'nun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize'nin doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI DÜŞÜK

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İSKİ verilerine göre kurak geçen kış mevsimi nedeniyle İstanbul'daki barajlar alarm veriyor. Son verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 33.94 seviyesinde.

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hava durumu kar yağışı yağmur

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