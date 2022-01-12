SON DAKİKA | Hava durumu nasıl olacak? İstanbul için kar uyarısı! Saat vererek duyurdu (12.01.2022 Meteorolojinin hava durumu tahminleri)

Son dakika: İstanbul'a kar geliyor... İstanbul hava durumuyla ilgili günlerdir yapılan tahminlerin ardından beklenen gün geldi. "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı belli oldu. Meteoroloji Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada bugün İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Şen, "Sabah saatlerinden itibaren önce Avrupa yakası sonra Anadolu Yakasında etkili olacak" ifadelerini kullanırken, kar yağışının İstanbul'u yarın öğleden sonra terk edeceğini belirtti. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün tüm yurtta yağışlı bir havanın etkili olacağını duyurdu. İşte 12.01.2022 hava durumuyla ilgili son tahminler...

SON DAKİKA | İSTANBUL'A KAR GELİYOR

İstanbul'da beklenen kar Edirne'den giriş yaptı. Yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışının İstanbul'a da ulaşması bekleniyor. İstanbul için beklenen kar yağışıyla ilgili beklenen açıklama Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şen, "Bugün Trakya da gece başlayan kar istanbula sabah saatlerinden itibaren önce Avrupa yakası sonra Anadolu yakasında KKY ve KAR şeklinde olacak. Yarın öğlen KAR İstanbulu terk edecek doğuya kayacak. Sıcaklık 3 C" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA KAR ALARMI! AKOM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beklenen kar öncesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) 24 saat vardiya düzenine geçti. Tuzlama ve kurtarma araçları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır olacak.

AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü kentte alınan tedbirlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 4 bin kilometrelik ağımızda, 7 binin üzerinde personel ve 1500’ün üzerinde araç ve iş makinesiyle meteorolojik parametreleri takip ederek ekiplerimizi gereken yerlere yönlendireceğiz. Çekici kurtarıcılarımız, arterlerde ve kritik noktalarda bekleyecek. Kritik noktalara tuz kutularımızı yerleştirdik. Aynı zamanda uç noktalarda köy muhtarlarımıza aparatlı traktörlerimiz teslim edildi. Evsiz vatandaşlarımız için tesislerimizi devreye soktuk."

Trafikte kalanlar için mobil büfeler sevk edilecek. Sokak hayvanları için de şehrin farklı noktalarına mama bırakılacak, bakım ve tedavi hizmeti verilecek.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre; bölge genelinde hava sıcaklıklarının bugün itibariyle hissedilir derecede azalacağı bildirildi. Açıklamada, "İstanbul'da yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor." denildi.

İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri’nde bazı seferler hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’dan yapılan açıklamaya göre, saat 07.00’deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri ile 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

İDO’nun internet sitesinde yer alan açıklamada ise 07:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildiği bilgisi yer aldı.

6 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kar yağışının etkili olmaya başlamsıyla birlikte kar tatili haberleri de gelmeye aşladı. Eğitime kar engeliyle ilgili il il alınan tati kararları şöyle;

DENİZLİ

Denizli'de Çameli Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu. Eğitim ve öğretime yarın uzaktan devam edilecek. Engelli ve hamile kamu çalışanları da yarın izinli sayılacak.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de yarın beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, taşımalı ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yine il genelinde köy okullarımızda ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için, yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceklerdir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan , hamile ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli kent merkezindeki eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 12 Ocak Çarşamba günü için ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personel de idari izinli sayılacak.

Valilik, "İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebiyle il merkezimiz başta olmak üzere bazı ilçelerimizde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmeleri, baca yangınları gibi olumsuzluklar karşısında, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli tüm önlemleri almaktadır. Vatandaşlarımızın fırtına ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, can ve mal güvenliği için yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları büyük önem arz etmektedir. Karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda bireysel müdahalelerden kaçınılması 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunulması önemle rica olunur" açıklamasını yaptı.

KONYA

Konya'nın Derebucak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kara yolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

TUNCELİ

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçede eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de izinli sayılacak.

YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 22.01.2022 METEOROLOJİNİN SON TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve Kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji, İstanbul, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Isparta ve Konya'ya sarı, Antalya'ya turuncu kodlu uyarıda bulundu.



İL İL HAVA DURUMU TAHMNİLERİ

MARMARA



Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

EDİRNE °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, yağmur ve sağanak, güney kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, zamanla yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, güneyinin yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SİVAS °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimleri ile zamanla bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla Orta Karadeniz'in karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇORUM °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



