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Son dakika: Hava durumu nasıl olacak? İstanbul Valiliği'nden sarı kodlu uyarı geldi... Şiddetli fırtına ve yağmur geliyor

16.11.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Hava durumu için sarı kodlu uyarı yapıldı. Fırtına ve kuvvetli yağış beklentisi ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Son dakika: Hava durumu nasıl olacak? İstanbul Valiliği'nden sarı kodlu uyarı geldi... Şiddetli fırtına ve yağmur geliyor

Son dakika: İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı yapıldı. Valilik ayrıca ulaşımda aksamaların yaşanabileceğini, baca zehirlenmelerine karşı da tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan hava durumu açıklaması:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

17 Kasım 2022 Perşembe (yarın) günü rüzgârın; bölgemizde Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteo Uyarı Rengi (17 Kasım 2022 Perşembe)

Sarı

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."


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