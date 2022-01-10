SON DAKİKA | Hava durumu nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı geliyor (10.01.2022 Meteoroloji hava durumu tahminleri)

Son dakika: Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredecek olan hava sıcaklığı, salı gününden itibaren hızla düşecek. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte çarşamba ve perşembe günü başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Cuma günü ise yurt genelinde güneşli bir hava hakim olacak. İşte hava durumuyla igili Meteorolojinin son tahminleri...

SON DAKİKA | 22.10.2022 PAZARTESİ BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Ege'nin doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ve Akdeniz Bölgesi ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'den başta İstanbul ve ANkara olmak üzere pek çok il için kar yağışı uyarısı geldi. Çarşamba etkili olaacak olan yağmur, öğle saatlerinden sonra kar yağışına dönecek. Yağışın özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü ise güneşli bir hava bekleniyor.

METEOROLOJİDEN 2 KENT İÇİN TURUNCUİ, 14 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1001.2022 Pazartesi bugün için; Adana, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Mersin, Ordu, Sivas, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi. Muğla ve Antalya için ise uyarının rengi turuncu...

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Kütahya, Afyon ve Denizli ile Uşak'ın doğu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde il geneli, gece saatlerinde güney ve batı çevreleri sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekliği 1500m üzerinde bulunan yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde ve yükseklerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -10°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS -12°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



