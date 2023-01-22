SON DAKİKA: Hava durumu nasıl olacak? Kötü haberi haritayla duyurdular! Hava kirliliği başladı... İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa...

Son dakika: Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin dışında seyretmeye devam ediyor. Havaların soğuması, kar ve yağmur beklenirken bir kötü haber daha geldi. Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'da hava kirliliğinin başladığını gösteren bir harita yayınladı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

