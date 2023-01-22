SON DAKİKA: Hava durumu nasıl olacak? Kötü haberi haritayla duyurdular! Hava kirliliği başladı... İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa...

Son dakika: Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin dışında seyretmeye devam ediyor. Havaların soğuması, kar ve yağmur beklenirken bir kötü haber daha geldi. Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'da hava kirliliğinin başladığını gösteren bir harita yayınladı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'da tekrar hava kirliliği başladı. pic.twitter.com/3jllw5J8GP— Hava Forum (@HavaForum) January 22, 2023
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.