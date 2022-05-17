Son dakika: Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi! Tarih verildi, İstanbul...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Adana, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Muş, Ağrı, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile yarın (Çarşamba) Marmara bölge geneli, Zonguldak, Bartın, Düzce, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Toroslar mevkii, Erzurum, Kars, Burdur ve Antalya'nın kuzeybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Aksaray ve Karaman'ın doğusunda, yarın (Çarşamba) Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir'in batısı ile İstanbul'un batı kesimlerinde) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kuzeybatı kesimlerde yağışla ve kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı zamanla kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Aksaray ve Karaman'ın doğusunda, yarın (Çarşamba) Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in batısı ile İstanbul'un batı kesimlerinde) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) Trakya kesimi ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in batısı ile İstanbul'un batı kesimlerinde) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 16°C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 16°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 15°C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 14°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 17°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu akşam saatlerinde kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 19°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 26°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin güney kesimleri ile Ankara, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Niğde ve Kayseri ile Aksaray ve Karaman'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 8°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KONYA 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (çarşamba) öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 25°C
Parçalı, yarın (çarşamba) zamanla çok bulutlu
DÜZCE 11°C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 26°C
Parçalı, yarın (çarşamba) zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ORDU 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 1°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 6°C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
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