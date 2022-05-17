Son dakika: Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi! Tarih verildi, İstanbul...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Adana, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Muş, Ağrı, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile yarın (Çarşamba) Marmara bölge geneli, Zonguldak, Bartın, Düzce, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Toroslar mevkii, Erzurum, Kars, Burdur ve Antalya'nın kuzeybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Aksaray ve Karaman'ın doğusunda, yarın (Çarşamba) Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir'in batısı ile İstanbul'un batı kesimlerinde) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzeybatı kesimlerde yağışla ve kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı zamanla kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Aksaray ve Karaman'ın doğusunda, yarın (Çarşamba) Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in batısı ile İstanbul'un batı kesimlerinde) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) Trakya kesimi ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in batısı ile İstanbul'un batı kesimlerinde) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 16°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 16°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 15°C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 14°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 17°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu akşam saatlerinde kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 19°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 26°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 18°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin güney kesimleri ile Ankara, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Niğde ve Kayseri ile Aksaray ve Karaman'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 8°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KONYA 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (çarşamba) öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 25°C

Parçalı, yarın (çarşamba) zamanla çok bulutlu

DÜZCE 11°C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 26°C

Parçalı, yarın (çarşamba) zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ORDU 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

