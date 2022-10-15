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Son Dakika | Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminleri açıkladı! Saat verildi, yağmur geliyor

15.10.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayınladı. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken, bazı bölgeler için de sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağmur nerede yağacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son Dakika | Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminleri açıkladı! Saat verildi, yağmur geliyor

Son dakika: Vatandaşlar 'hava durumu nasıl olacak?' diye merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Mersin ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak çevreleri ve Bursa’nın doğusu ile Muğla ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak çevreleri ve Bursa’nın doğusu ile Muğla ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İŞTE BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Muğla kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz Bölümü ile Mersin ve Toroslar Mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere, pazar günü zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı ve kuzeyinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji sağanak sağanak yağış
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