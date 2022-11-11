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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 11 Kasım hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

11.11.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntıları başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu olurken 11 Kasım 2022 Cuma günü için konuya ilişkin beklenen duyuru Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Peki, 11 Kasım hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 11 Kasım hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ilde konuya ilişkin araştırma yapılıyor. 11 Kasım hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı Meteoroloji'den yapılan açıklama ile yanıt buldu. Meteoroloji hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyurdu.

Hava durumu

11 KASIM HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun iç ve kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 19°C
Az bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 15°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

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