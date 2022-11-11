SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 11 Kasım hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ilde konuya ilişkin araştırma yapılıyor. 11 Kasım hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı Meteoroloji'den yapılan açıklama ile yanıt buldu. Meteoroloji hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyurdu.
Yurdun iç ve kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu