HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 15 KASIM 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş hava durumu açıklaması

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 15 KASIM 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş hava durumu açıklaması

15.11.2022 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili 15 Kasım 2022 Salı günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklamada bulunuldu. Bugün, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve zaman zaman da orta kuvvette rüzgar esmesi beklenirken hava sıcaklıklarına ilişkin detaylar da aktarıldı. Peki, 15 Kasım hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın detayları ve 15 Kasım 2022 Salı günü hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 15 KASIM 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş hava durumu açıklaması

15 Kasım 2022 Salı günü Meteooroji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu açıklamasına göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Açıklamada Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama ve 15 Kasım 2022 Salı günü hava durumu...

Hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri ile Rize ve Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu ve kıyıları bu sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 16°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 12°C
Az bulutlu

KARS °C, 11°C
Az bulutlu

VAN °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

hava durumu

hava durumu

hava durumu

hava durumu

5


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaptığı ihbar ortalığı karıştırdı! Gözaltına alınınca o gerçeği itiraf ettiYaptığı ihbar ortalığı karıştırdı! Gözaltına alınınca o gerçeği itiraf etti
Saldırganın yanındaki kadınlar kim?Saldırganın yanındaki kadınlar kim?
Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandıTaksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul son dakika

En Çok Okunan Haberler

Son hali ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Son hali ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Kripto paradan milyarlık vurgun! 100 binden fazla kişiyi dolandırdılar

Kripto paradan milyarlık vurgun! 100 binden fazla kişiyi dolandırdılar

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

Saldırganın yanındaki kadınlar kim?

Saldırganın yanındaki kadınlar kim?

BTP'nin katılım talebi gündemdeydi! 6'lı masadan açıklama

BTP'nin katılım talebi gündemdeydi! 6'lı masadan açıklama

İlginizi Çekebilir

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.