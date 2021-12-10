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  4. Son Dakika: Hava durumuyla ilgili son tahminler! Meteoroloji 25 kent için uyardı

Son Dakika: Hava durumuyla ilgili son tahminler! Meteoroloji 25 kent için uyardı

10.12.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Meteorolojiden 25 kent için sağanak ve fırtına uyarısı geldi. 10 Aralık bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın batısı, Ankara, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken; rüzgarın batı kesimlerde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Saatte 100 km hıza kadar çıkacağı öğrenilen fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi. İşte 10 Aralık cuma bugün için hava durumuyla ilgili son tahminler...

Son Dakika: Hava durumuyla ilgili son tahminler! Meteoroloji 25 kent için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın batısı, Ankara'nın batısı ve kuzeyi, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı ve güneyi ile İstanbul çevrelerinde, Ege Bölgesi ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney yönlerden Fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Ege Bölgesi'nde 10.12.2021 Cuma günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle yerel kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevreleri ile Balıkesir’in güneyinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Muğla’nın kıyı ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJI

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT! HIZI SAATTE 100 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Rüzgârın Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yer yer tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren batı kesimi, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ve güney kesimleri ile İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-75 km/saat) eseceği bekleniyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinden başlayarak akşam saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların körfez kesiminde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin, zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde (50-70 km/saat yer yer 90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Son hava durumu tahminleri! Meteorolojiden son dakika 'fırtına' uyarısı geldiMeteorolojiden son dakika 'fırtına' uyarısı geldi

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in batısında güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara'nın batı ve kuzey kesimleri ile Konya'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı

SİVAS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Bolu, Düzce çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU °C, 17°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 17°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 3°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 6°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur
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