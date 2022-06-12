Son dakika: Hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge uyardı!

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yağışlara ilişkin son dakika açıklaması geldi. MGM'nin tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Yağışların: Marmara, Kıyı Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Meteroloji'den yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının bugün (pazar) batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara göre, bu akşam Marmara'nın doğusu, Ege Bölgesi'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara, Çankırı, Eskişehir çevreleri), Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Çorum, Amasya, Tokat) ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yağışlı havanın bu gece yarısından sonra yine etkili olması bekleniyor. Gece ve bugün (Pazar) sabah saatlerinde Marmara bölge geneli, sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya’nın kuzeyi), Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar’ın kuzeyi; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz’in iç kesimleri, (Çorum, Amasya, Tokat), Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu (Erzurum, Kars, Ardahan), Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana’nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri, yarın (Pazar) kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Isparta çevreleri ile yarın (Pazar) göller yöresi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 21°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 23°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 12°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 25°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 26°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

